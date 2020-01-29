النفط يرتفع والأسواق تراقب تأثير فيروس كورونا والمخزونات الأمريكية تهبط

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني يوم الأربعاء، لتعوض جزءا من الخسائر التي مُنيت بها على مدى خمسة أيام مع الحديث عن احتمال تمديد أوبك لتخفيضات إنتاج الخام إذا أضر فيروس كورونا الجديد بالطلب بينما ساهمت بيانات أظهرت تراجعا في المخزونات الأمريكية في صعود الأسعار.

وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 58 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 60.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش. وزاد الخام الأمريكي 55 سنتا أو واحدا بالمئة أيضا إلى 54.03 دولار للبرميل.

وتضررت الأسواق المالية بسبب فيروس كورونا الذي انتشر خارج الصين وتحاول تقييم الأثر الاقتصادي مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 132 شخصا وتقليص شركات الطيران رحلاتها للصين.

وقالت مصادر من أوبك إن المنظمة تريد تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى يونيو على الأقل من مارس وربما تزيد التخفيضات إذا تأثر الطلب على الخام في الصين بشكل كبير نتيجة انتشار الفيروس.

وقال مصدر من أوبك ”هناك احتمال قوي لتمديد آخر وخفض أكبر وارد“ مضيفا أن تأثير فيروس الصين علي الطلب على النفط سيتضح أكثر على الأرجح خلال الأسبوع المقبل.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط الخام بواقع 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 482 ألف برميل.



