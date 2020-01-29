وزير الثقافة تجتمع برؤساء القطاعات لبحث ترتيبات الإعلان عن برنامج فعاليات تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2020

عقدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة اجتماعا موسعا مع رؤساء الهيئات والقطاعات لبحث الترتيبات النهائية لبرنامج فعاليات تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الاسلامية خلال عام ٢٠٢٠ والمقرر الاعلان عنه ٣ فبراير المقبل من مقر معرض القاهرة الدولى للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.





اكدت عبد الدايم أن اجندة فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الاسلامية يعد أحد ادوات القوة الناعمة في التواصل الإبداعي بين الشعوب الاسلامية التي تجمعها مفردات حضارية تستند إلى القيم والمثل العليا إلى جانب تقديم صورة حقيقية للعالم تعبر عن التراث الزاخر بالمفاهيم التي تدعو إلى التسامح والتعايش ، وأضافت أن الانشطة الابداعية والفكرية والفنية التي تم إعدادها لهذه المناسبة تعكس ملامح شخصية مصر الحضارية والثقافية التى تكونت من نسيج متنوع عبر العصور وتميز فيها الطابع الاسلامى.

يذكر أن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) تبنت برنامج عاصمة الثقافة الإسلامية الذى جاء على غرار البرنامج الذي أطلقته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والخاص باختيار عاصمة الثقافة العربية وتقرر اسناده سنويا إلى ثلاث مدن إسلامية عريقة تمثل المناطق الإسلامية فى كل من العالم العربى ، افريقيا واسيا إلى جانب العاصمة التي تستضيف المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة الذي ينعقد كل عامين وتمتد الاحتفالات والتظاهرات على مدار عام كامل وتم توقيع الاتفاق على اقامة هذه التظاهرة منذ عام 2001 مع انعقاد المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الثقافة وتم اعتماده في المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة الذي انعقد في الجزائر عام 2004 ، وحملت مكة المكرمة اللقب الاول عام 2005 ثم تداولت المدن الاسلامية اللقب وعلى التوالى انتقل الى حلب (سوريا)، فاس (المغرب)، الاسكندرية (مصر)، القيروان (تونس)، تريم (اليمن) ، تلمسان (الجزائر)، النجف (العراق) المدينة المنورة ( السعودية ) ، الشارقة (الامارات)، نزوى (سلطنة عمان)، الكويت (الكويت) ، عمان (الاردن)، المنامة (البحرين)، تونس (تونس) حتى وصلت الى القاهرة عام 2020 الذى اختارت منظمة الايسيسكو خلاله ايضا العاصمة الأوزبكية بوخارى عاصمة الثقافة الاسلامية في المنطقة الآسيوية وباماكو بجمهورية مالي في إفريقيا.



