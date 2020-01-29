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ثقافة

وسائل الإعلام الأجنبية تختار مصر من أفضل المناطق السياحية لزيارتها في 2020.. صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
اختارت وسائل الإعلام الأجنبية المختصة بالشأن السياحي مصر من أفضل المناطق السياحية لزيارتها عام 2020.


وأشار أحد المقالات المنشورة في صحيفة "بي بي سي ترافل" تحت عنوان "لماذا 2020 هو عام زيارة القاهرة" إلى أن مصر أفضل مقصد سياحي للزيارة هذا العام، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير (GEM)، والذي وصفه المقال بالمشروع الضخم الذي ينتظره العالم، والذي سيعمل على استقطاب أعداد أكبر من السائحين إلى القاهرة بعرضه لكنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، وغيرها من القطع الأثرية الفريدة.


كما وضعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية القاهرة ضمن قائمة أعدها قسم السفر بالصحيفة، لأفضل 52 مقصدًا سياحيًا يمكن زيارته في عام 2020.


وأرجعت السبب في اختيارها إلى استعدادات مصر القوية لافتتاح المتحف الكبير المصري الذي وصفته بالبناء الضخم الذي يشيده حاليا المصريون كما فعل أجدادهم الفراعنة لبناء الحضارة المصرية القديمة.


كما ضمنتها مجلة Haute Living الأمريكية، المتخصصة في شئون السفر والسياحة، في قائمتها لأفضل الوجهات السياحية الترفيهية لهذا العام.
وسائل الإعلام الأجنبية تختار مصر من أفضل المناطق السياحية لزيارتها في 2020.. صور
وسائل الإعلام الأجنبية تختار مصر من أفضل المناطق السياحية لزيارتها في 2020.. صور
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