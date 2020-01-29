AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

منحة تدريب مجانية لـ 80 من أوائل طلاب جامعة جنوب الوادي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:19 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب
أعلن مركز جامعة جنوب الوادي للتدريب على الحاسب الآلى وتطبيقاته، عن تدريب أوائل طلاب كليات الجامعة علي أساسيات برنامج معالج النصوص لمدة يومين كمنحة مقدمة من الجامعة، وذلك في إطار التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور  يوسف غرباوي رئيس الجامعة. 

و قال الدكتور شعبان رمضان- مدير المركز، إن رئيس الجامعة شهد جزءًا من فعاليات التدريب لهذه المنحة، التي أشرف عليها الدكتور محمود عباس المدرس المساعد بكلية الزراعة  والمهندس محمد حسين بشبكة المعلومات بالجامعة.

وأشار الدكتور ياسر عبد الجليل مدير المركز، إلى إن عدد الطلاب المستفيدين من هذه المنحة 80 طالبا من مختلف كليات الجامعة. 

أكد الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم كل ما يساعد أبناءها الطلاب على التفوق وأن هذه المنحة المقدمة من الجامعة تشجيعًا لطلابها المتفوقين لتطوير مهاراتهم. 
منحة تدريب مجانية لـ 80 من أوائل طلاب جامعة جنوب الوادي
منحة تدريب مجانية لـ 80 من أوائل طلاب جامعة جنوب الوادي
منحة تدريب مجانية لـ 80 من أوائل طلاب جامعة جنوب الوادي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محذرًا من العمل السياسى..رئيس جامعة جنوب الوادى يلتقى مجلس اتحاد الطلاب

بمشاركة 15 فريقا.. جنوب الوادى تستعد لافتتاح معسكر العمل الدولى لجوالة الجامعات

جنوب الوادي تحقق مركزًا متقدمًا في تصنيف جرين مترك العالمي

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد سير امتحانات الطلاب بفرع قنا

للحفاظ على القيم والأعراف.. جنوب الوادي تقرر منع البناطيل المقطعة والبارمودا داخل الحرم الجامعي

رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع سير الامتحانات بكليتي الهندسة والتمريض

ترشيحاتنا

هبص على الجول قبل ما أشوط.. أستون فيلا يبرز وعد تريزيجيه

أول تعليق من الجامعة العربية على خطة ترامب للسلام

الكلية بـ15 ألف جنيه.. سقوط عصابة اتجار في الأعضاء البشرية

نجم النادي الأهلي يكشف كواليس رحيله.. تفاصيل

محمد صلاح يضم سيارة جديدة لأسطول سياراته الفاخرة.. شاهد

بإطلالة كاجوال.. ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تمنع زوجها من حضور ولادة طفلهما الأول.. والسبب غير متوقع

شاهد سعر ومواصفات سيارة محمد صلاح الجديدة.. صور

معلم يعتدي بالضرب على طالب بسبب «السخرية من شاربه»