منحة تدريب مجانية لـ 80 من أوائل طلاب جامعة جنوب الوادي

أعلن مركز جامعة جنوب الوادي للتدريب على الحاسب الآلى وتطبيقاته، عن تدريب أوائل طلاب كليات الجامعة علي أساسيات برنامج معالج النصوص لمدة يومين كمنحة مقدمة من الجامعة، وذلك في إطار التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة.





و قال الدكتور شعبان رمضان- مدير المركز، إن رئيس الجامعة شهد جزءًا من فعاليات التدريب لهذه المنحة، التي أشرف عليها الدكتور محمود عباس المدرس المساعد بكلية الزراعة والمهندس محمد حسين بشبكة المعلومات بالجامعة.





وأشار الدكتور ياسر عبد الجليل مدير المركز، إلى إن عدد الطلاب المستفيدين من هذه المنحة 80 طالبا من مختلف كليات الجامعة.



