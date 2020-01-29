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توك شو

معابر الموت.. شبح كورونا يطارد الصين بهذه البؤر.. شاهد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية cnn  عربي،  تقريرأ عن مشاهد تكدس الزحام ب معابر الصين واعلان حالات الطوارئ بعد انتشار فيروس كورونا .  


أظهر التقرير اكتظاظ الآلاف من الصينين يختبئون وراء الأقنعة الواقية من فيروس كورونا فى معبر لوك ما تشاو الحدودى الذى يربط بين البر الرئيسى للصين وهونج كونج .

توجد قيود على الحدود لمنع دخول أى شخص من مقاطعة هوبى بؤرة فيروس كورونا الموت وقد خاطب مسئولو المدن وسائل الاعلام وأعلنوا عن المزيد من التدابير بما فى ذلك حظر النقل الجزئى وتعليق بعض الخدمات فى محطات العبور الحدودية بالإضافة إلى تقليل حد كبير من تدفق الأشخاص بين المنطقتين .

وبالرغم من قيام الصين بحظر النقل الجزئى وتعليق بعض الخدمات فى محطات العبور الحدودية ويدعو العديد من المسئولين الطبيين والمشرعين إلى إغلاق الحدود تمامأ ولمن تبقى  بعض نقاط الدخول لا تزال مفتوحة  ..

بينما على النقيض يرى العديد من المواطنين إتخاذ تدابير صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا قبل فوات الآوان وضرورة اتخاذ قرار بإغلاق كامل للحدود البرية ، البحرية . 

وكانت الصين قد أعلنت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين ارتفع إلى حوالى 1300.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إنه تم اكتشاف 444 حالة جديدة على الأقل من الفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1287 حالة.


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