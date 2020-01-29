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تعليم

أمين عام جامعة بنها : مجموعة واتس آب لسرعة التواصل مع الكليات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:23 م
أمين عام جامعة بنها
أمين عام جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى

عقد مجلس أمناء جامعة بنها اجتماعة اليوم برئاسة سامية عبد الحميد امين عام جامعة بنها وذلك لمناقشة استعدادات كليات الجامعة لبدء الفصل الدراسي الثاني.


جاء ذلك بحضور رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الادارية ومديري عام الموازنة والحاسبات  والادارة الهندسية والتخطيط والمخزون السلعي بالجامعة وأمناء الكليات والمدير الاداري بفرع الجامعة بالعبور.


وقالت سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة انه تم خلال الاجتماع مناقشة استعداد الكليات للفصل الدراسي الثاني واعمال الصيانة  والنظافة بالاضافة الي استكمال تجهيزات اعمال الامن والسلامة داخل الكليات والمستشفيات الجامعية  وفرع الجامعة بالعبور.


واشارت عبدالحميد الي انه تم إنشاء مجموعة لأمناء الكليات عبر تطبيق " الوتس اب " لتيسير وسرعة التواصل والرد الفوري والسريع علي أي مشكلة تواجههم داخل الكليات.


وخلال المجلس اكدت امين الجامعة علي ضرورة تخصيص موظف من ادارة الحاسبات من كل كلية لمتابعة وتسهيل عملية التحصيل الالكتروني للطلبة.

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