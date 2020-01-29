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أخبار العالم

4 إصابات بكورونا في الإمارات.. شرطة دبي تعلن الطوارئ وتدابير مشددة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:53 م
شرطة دبي بقيادة اللواء
شرطة دبي بقيادة اللواء المري
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على صالح
أعلنت شرطة دبي عن تنفيذ تدابير وقائية في مطارات الإمارة لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد ان أعلنت وزارة الصحة الاماراتية اليوم الاربعاء، عن تسجيل 4 حالات إصابة لسياح قادمين من الصين. 

وتفقد القائد العام لشرطة دبي ورئيس فريق الأزمات والكوارث في الإمارة، اللواء عبد الله خليفة المري، الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها في المطارات منذ اندلاع الفيروس الجديد من مقاطعة ووهان، جنوب الصين.

وأكّدت وزارة الصحة والوقاية في دولة الإمارات اليوم الأربعاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، والتي تم اكتشافها في أسرة صينية مكونة من أربعة أفراد ثبت فيما بعد اصابتهم جميعا.

قالت الوزارة الإماراتية إن جميع أفراد الأسرة في حالة مستقرة، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة. 

وأثناء تفتيش الشرطة في المطار، اجرى اللواء المري جولة في منطقة الوصول، ونقاط التفتيش الأمنية، والمناطق الحرة، وقاعات العبور.

كما استعرض إجراءات السلامة بما في ذلك عملية الفحص للركاب القادمين على متن رحلات مباشرة من الصين. يجب على جميع المسافرين من هذه الرحلات المرور من خلال الماسحات الضوئية الحرارية على البوابات ويجب تزويدهم بنصائح وأدلة حول السلامة الصحية.

ويتم حاليا اتخاذ إجراءات الفحص الحراري على بوابات آمنة بواسطة هيئة الصحة في دبي وفريق المركز الطبي بالمطار.

وأشاد اللواء المري بدور مطارات دبي في تنفيذ تدابير السلامة العامة الوقائية التي تدخل في التوجيه الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة ووفقًا لتعليمات وزارة السياحة.
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