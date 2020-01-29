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فن

محمد رمضان يعلن عن أغنية جديدة.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:53 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد نحلة

أعلن الفنان محمد رمضان طرح اغنية جديدة قريبا، ونشر عبر حسابه الرسمي على " إنستجرام" مقطع من الأغنية. 


وعلق محمد رمضان: "قريبا..3/3/2020".


وكان رمضان طرح مؤخرا أغنية "رايحين نسهر" وتجاوزت مشاهداتها الـ ٢٧ مليونا بعد مرور شهر على طرحها بموقع يوتيوب.


ويتواجد محمد رمضان فى موسم رمضان القادم بمسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.


ويعد المسلسل التعاون الثاني بين رمضان ومحمد سامى للمرة  بعدما قدما سويًا مسلسل “الأسطورة” العام قبل الماضى، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، مى عمر، روجينا، هادى الجيار، وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى.
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