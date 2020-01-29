عقب انتشار فيروس كورونا.. ظهور وباء جديد في أفريقيا

لا يزال الذعر والخوف ينتشر في العالم، بسبب فيروس كورونا الذي ظهر في 15 دولة، إلا أنه ظهر وباء جديد في أفريقيا وتحديدًا نيجيريا تسبّب في وفاة 41 شخصًا خلال شهر واحد.





وأعلنت الحكومة النيجيرية حالة الطوارئ في البلاد بسبب حمي لاسا، التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر ويمكن أن تكون قاتلة، وفق ما نقله موقع "أحوال" التركية.





وفي بيان صادر عن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض لوحظ أنه تم فحص 19 منطقة مختلفة في نيجيريا، حيث تم تشخيص 258 شخصًا في البلاد بحمى لاسا.





وذكر المركز أن فيروس لاسا من نفس عائلة فيروس ايبولا وماربورج، حيث يبدأ المرض بحمى شديدة وبعد ذلك يحدث فشل في الأعضاء ونزيف حاد.





حمى لاسا التي شوهدت في الكثير من البلدان الأفريقية مثل مالي وتوجو وغانا وليبيريا وسيراليون.



