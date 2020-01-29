الشوط الأول.. نادي مصر يفرض التعادل الإيجابي على بيراميدز

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث الشوط الأول أمام ضيفه بيراميدز فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الكلية الحربية ، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز .

ونجح اللاعب مصطفى سلطان في تسجيل الهدف الأول لفريق نادي مصر في الدقيقة 32 بعد تسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء لتعانق الكرة شباك المهدي سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز.





وتعادل محمد نبيل دونجا لنادي بيراميدز فى الدقيقة 44 بعد تنفيذ متقن للضربة الحرة المباشرة من عبد الله السعيد ليستقبلها دونجا بقدمه فى شباك حارس مرمى فريق نادي مصر ، وينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.



