ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز بيراميدز والجونة

شهدت منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، اليوم الأربعاء ، فوز بيراميدز على إف سي مصر، وخسارة المصري البورسعيدي أمام الجونة.





وخسر المصري أمام الجونة 1-2، بينما انتصر بيراميدز على إف سي مصر 2-1.





وارتقى بيراميدز للمركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة.





ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز بيراميدز اليوم:





1- الأهلي في المركز الأول برصيد 36 نقطة





2- المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 32 نقطة





3- بيراميدز في المركز الثالث برصيد 26 نقطة





4- الزمالك في المركز الرابع برصيد 25 نقطة





5- الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 23 نقطة





6- الإنتاج الحربي في المركز السادس برصيد 21 نقطة





7- إنبي في المركز السابع برصيد 20 نقطة





8- سموحة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة





9- حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 18 نقطة





10- الإسماعيلي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة





11- المصري في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة





12- الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة





13- وادي دجلة في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة





14- طنطا في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة





15- مصر المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة





16- طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة





17- أسوان في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة





18- نادي مصر في المركزالسابع عشر برصيد 11 نقطة