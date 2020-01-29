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رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز بيراميدز والجونة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:49 م
ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري
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محمد رشاد
شهدت منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، اليوم الأربعاء ، فوز بيراميدز على إف سي مصر، وخسارة المصري البورسعيدي أمام الجونة.

وخسر المصري أمام الجونة 1-2، بينما انتصر بيراميدز على إف سي مصر 2-1.

وارتقى بيراميدز للمركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز بيراميدز اليوم:

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 36 نقطة

2- المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 32 نقطة 

3- بيراميدز في المركز الثالث برصيد 26 نقطة

4- الزمالك في المركز الرابع برصيد 25 نقطة

5- الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 23 نقطة

6- الإنتاج الحربي في المركز السادس برصيد 21 نقطة 

7- إنبي في المركز السابع برصيد 20 نقطة 

8- سموحة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة

9- حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 18 نقطة 

10- الإسماعيلي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة 

11- المصري في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة

12- الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة

13- وادي دجلة في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة 

14- طنطا في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة 

15- مصر المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة

16- طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة

17- أسوان في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة 

18- نادي مصر في المركزالسابع عشر برصيد 11 نقطة
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