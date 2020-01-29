ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز بيراميدز والجونة

شهدت منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، اليوم الأربعاء ، فوز بيراميدز على إف سي مصر، وخسارة المصري البورسعيدي أمام الجونة.
وخسر المصري أمام الجونة 1-2، بينما انتصر بيراميدز على إف سي مصر 2-1.
وارتقى بيراميدز للمركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة.
ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز بيراميدز اليوم:
1- الأهلي في المركز الأول برصيد 36 نقطة
2- المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 32 نقطة
3- بيراميدز في المركز الثالث برصيد 26 نقطة
4- الزمالك في المركز الرابع برصيد 25 نقطة
5- الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 23 نقطة
6- الإنتاج الحربي في المركز السادس برصيد 21 نقطة
7- إنبي في المركز السابع برصيد 20 نقطة
8- سموحة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة
9- حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 18 نقطة
10- الإسماعيلي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة
11- المصري في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة
12- الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة
13- وادي دجلة في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة
14- طنطا في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة
15- مصر المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة
16- طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة
17- أسوان في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة
18- نادي مصر في المركزالسابع عشر برصيد 11 نقطة