أحمد موسى: الفلاحون والشباب يدعمون أبو العينين في انتخابات البرلمان.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، مستمر في جولاته الانتخابية وأجرى لقاء مع نقابة الفلاحين على مستوى الجيزة ومجموعة كبيرة من الشباب.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن وفد نقابة الفلاحين قدموا الدعم لـ أبو العينين في الانتخابات.





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" هناك أحزاب أخرى على علم بدور رجل الأعمال محمد أبو العينين ويقدمون الدعم له رغم المنافسة الحزبية".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أبو العينين على علم بالمشاكل الخاصة بالفلاحين لأنه يعمل في مجال الزراعة وأكد للفلاحين أنه مستمر في تقديم الخدمات وحل مشاكل الفلاحين وركز أبو العينين على دور الشباب".





وأعلنت نقابة الفلاحين، دعمها وتأييدها لترشح رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، للانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة رقم (4) رمز القلم، مؤكدين أن تأييدهم لـ أبو العينين ليس له مقابل، وإنما جاء نتيجة مواقف رجل الصناعة المشرفة وكونه أحد الركائز الكبيرة الداعمة للدولة.





جاء ذلك خلال لقاء رجل الصناعة بنقابة الفلاحين واتحاد شباب الريف والقبائل العربية، بحضور محمد العقارى، نقيب الفلاحين، وجمال أبو عوض نائب النقيب، وعدد من قيادات النقابة العامة للفلاحين.



