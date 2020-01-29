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أخبار البلد

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي الخطة الأمريكية للسلام والوضع في ليبيا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:19 م
سامح شكري - وزير
سامح شكري - وزير الخارجية
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أ ش أ
بحث سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء ، خلال الاتصال الهاتفي مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، الخطة الأمريكية للسلام، والعمل المشترك بين البلدين على دفع جهود السلام والتنسيق الوثيق خلال الفترة القادمة، اتصالًا بالرؤية المشتركة للبلدين في تحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار بالمنطقة. 

صرح بذلك المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. 

وأضاف أنه تم بحث آخر التطورات بخصوص ليبيا ومخرجات مسار برلين واستمرار العمل المشترك للتعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية ، حيث أكد الوزيران رفضهما للتدخلات الخارجية في ليبيا.

واستعرض الوزير الفرنسي تصريحات رئيس فرنسا الأخيرة في هذا الصدد.

وركز الوزيران على أهمية العلاقات الثنائية والعمل المشترك على الارتقاء بها واستمرار التشاور على أرضية الرؤية المشتركة فيما بين البلدين إزاء مختلف القضايا.

واتفقا على أن يعقدا اجتماعًا في وقت قريب لمواصلة التنسيق والتشاور بينهما.
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