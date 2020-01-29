احتفلت ولم تعلق.. لينا أحمد الفيشاوي تتجاهل حكم حبس والدها

«لينا» ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، الحكم الصادر بحبس والدها بسبب امتناعه عن سداد نفقتها، وقامت لينا بمتابعة نشاطها على انستجرام دون مبالاة بقرار المحكمة الصادر بحكم والدها، ولم تعقب أو تعلق على ذلك، بعد مرور يوم على الحكم.





ونشرت «لينا» ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عدة صور عبر خاصية القصص على حسابها بانستجرام، احتفلت من خلالها بتخطي حسابها لحاجز الـ30 ألف متابع.









جاء ذلك بعدما، عاقبت محكمة جنح الدقي الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه بدفع 20001 جنيه تعويضا و50 جنيها مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي فى الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.





يذكر أن محكمة الأسرة بالخليفة عاقبت الفنان أحمد الفيشاوى فى وقت سابق بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا أحمد الفيشاوى لمدة سنة مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها مطلقها أحمد الفيشاوى.



وكان شعبان سعيد، محامى لينا ابنة أحمد الفيشاوى، أقام دعوى عن هند الحناوى، مطلقة أحمد الفيشاوى، أمام المحكمة يطالب فيها بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة والصادر بها حكم نهائى ونافذ بعدما امتنع أحمد الفيشاوى عن سدادها لمدة سنة.



ويذكر أن الفنان أحمد الفيشاوى، والد لينا، أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوي.

وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها لتدرس في لندن، إلا أن والدها الفنان أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهمها فيها بالإهمال في رعاية الأولى.



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