بعد قيادته ليفربول للفوز على وست هام محمد صلاح يتصدر تويتر





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏صلاح حتى الآن في البريميرليج ساهم في 90 هدفا من 95 مباراة!!

95 مباراة

66 هدفا

24 اسيست

اقسم بالله ارقام جبارة وعظيمة جدا جدا لو فعلها لاعب اخر كان شفنا تطبيل عشر سنوات قدام.. يبقى اسطورة بـ ليفربول وبـ بالبريمرليغ رغم أنف كل مشكك.





‏سيذكر التاريخ أنه عندما فاز ليفربول على جميع فرق الدوري الأنجليزي الممتاز كان هداف الفريق هو الملك ‎#محمد_صلاح… ولا عزاء للحاقدين





‏الإيطالي فرانشيسكو توتي: ‎ #محمد_صلاح لاعب من طراز عالمي، ويستطيع أن يغير نتيجة المباراة في أي وقت، لو كان إستمر في روما كان من المستحيل أن يحقق أبطال أوروبا، أنا سعيد له لأنه فتى ذهبي استثنائي





‏ربما يحميك يا ‎#محمد_صلاح





‏يقولك صلاح فقاعه لاعب الموسم الواحد ،

لعبه الارقام غيرها صلاح في ليفربول 💪

‎#محمد_صلاح ‎#ليفربول





‏‎‎صلاح وكفي...‎#محمد_صلاح









‏بسم الله ماشاء الله .. تبارك الله..ربنا يزيده ..ويبعد عنه العين

‎#محمد_صلاح





‏يا ريت نسيب ‎ #محمد_صلاح في حاله.. الله يبارك له.. كله بمجهوده وتعبه و توفيق ربنا.