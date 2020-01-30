AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد قيادته ليفربول للفوز على وست هام محمد صلاح يتصدر تويتر

الخميس 30/يناير/2020 - 06:18 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #صلاح بعد تألقه في مباراة ليفربول ضد فريق وست هام بالدوري الإنجليزي، وإحرازه هدف اللقاء الأول وصناعة الهدف الثاني.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏صلاح حتى الآن في البريميرليج ساهم في 90 هدفا من 95 مباراة!!
95 مباراة
66 هدفا
24 اسيست
اقسم بالله ارقام جبارة وعظيمة جدا جدا لو فعلها لاعب اخر كان شفنا تطبيل عشر سنوات قدام.. يبقى اسطورة بـ ليفربول وبـ بالبريمرليغ رغم أنف كل مشكك.

‏سيذكر التاريخ أنه عندما فاز ليفربول على جميع فرق الدوري الأنجليزي الممتاز كان هداف الفريق هو الملك ‎#محمد_صلاح… ولا عزاء للحاقدين

‏الإيطالي فرانشيسكو توتي: ‎#محمد_صلاح لاعب من طراز عالمي، ويستطيع أن يغير نتيجة المباراة في أي وقت، لو كان إستمر في روما كان من المستحيل أن يحقق أبطال أوروبا، أنا سعيد له لأنه فتى ذهبي استثنائي

‏ربما يحميك يا ‎#محمد_صلاح

‏يقولك صلاح فقاعه لاعب الموسم الواحد ،
لعبه الارقام غيرها صلاح في ليفربول 💪
‎#محمد_صلاح ‎#ليفربول

‏‎‎صلاح وكفي...‎#محمد_صلاح


‏بسم الله ماشاء الله .. تبارك الله..ربنا يزيده ..ويبعد عنه العين 
‎#محمد_صلاح

‏يا ريت نسيب ‎#محمد_صلاح في حاله.. الله يبارك له.. كله بمجهوده وتعبه و توفيق ربنا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاشتاج | محمد صلاح .. يتصدر تويتر قبل مواجهة ليفربول لـ بورنموث بالدورى الانجليزى

بعد هدفه في شباك سالزبورج.. رقم قياسي مميز يحققه محمد صلاح

هدف و أسيست.. ماذا قدم محمد صلاح خلال 3 مباريات أمام وولفرهامبتون

محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بـ أنفيلد في 2019 .. فيديو

بعد تسجيله هدفا في توتنهام.. فيرمينو يعتذر لـ كلوب

شاهد.. أحدث إطلالة لـ محمد صلاح عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في شباك ويست هام

لحظة طرد 3 لاعبين من نادي مصر أمام بيراميدز ..فيديو

أول تحرك دولي من الرئيس الفلسطيني ضد خطة ترامب للسلام

لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020

ليس الأفضل .. تقييم محمد صلاح بعد فوز ليفربول على ويست هام بالدوري الإنجليزي

عائد من الصين: جميع المصريين فكروا في العودة للقاهرة بعد انتشار فيروس كورونا ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020

لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020

بفستان جلد وبالطو.. درة تخطف الأنظار في باريس