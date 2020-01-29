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رياضة

ليفربول ضد ويست هام .. محمد صلاح يحرز الهدف الأول من ركلة جزاء

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أحرز محمد صلاح الهدف الأول لصالح فريقه ليفربول في شباك مضيفه ويست هام يونايتد، والمؤجلة من شهر ديسمبر الماضي وذلك في إطار الأسبوع الثامن عشر من عمر الدوري الإنجليزي. 

وتعرض ديفوك أوريجي للعرقلة داخل منطقة الجزاء ليحسم حكم المباراة ضربة جزاء على الفور تصدر لها الفرعون المصري محمد صلاح الذي سددها على يسار الحارس بكل سهولة.

ويغيب عن ليفربول في تلك المواجهة السنغالي ساديو ماني، أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، وذلك بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها خلال مباراة ولفرهامبتون الأخيرة بالدوري الممتاز.

ويدخل ليفربول وهو متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، وخلفه مانشستر سيتي برصيد 51 نقطة، وخلهم ليستر سيتي برصيد 48 نقطة بالمركز الثالث، وفي المركز الرابع تشيلسي برصيد 40 نقطة.
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