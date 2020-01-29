ليفربول ضد ويست هام .. محمد صلاح يحرز الهدف الأول من ركلة جزاء

والمؤجلة من شهر ديسمبر الماضي وذلك في إطار الأسبوع الثامن عشر من عمر الدوري الإنجليزي.

وتعرض ديفوك أوريجي للعرقلة داخل منطقة الجزاء ليحسم حكم المباراة ضربة جزاء على الفور تصدر لها الفرعون المصري محمد صلاح الذي سددها على يسار الحارس بكل سهولة.

ويغيب عن ليفربول في تلك المواجهة السنغالي ساديو ماني، أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، وذلك بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها خلال مباراة ولفرهامبتون الأخيرة بالدوري الممتاز.



