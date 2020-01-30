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أخبار العالم

قرار عاجل من ترامب لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 30/يناير/2020 - 08:17 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانه، الخميس، تأسيس "وحدة خاصة"، لمواجهة فيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة 170 شخصا في الصين.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، سيترأس الوحدة التي ستنسق أعمالها مع مجلس الأمن القومي الأمريكي.



وستضم الوحدة خبراء صحة إلى جانب وكالات حكومية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين بالأمراض المعدية.

ومن مهام الوحدة الرئيسية رصد الفيروس والعمل على احتوائه، مع ضمان حصول المواطنين الأمريكيين على المعلومات ذات الصلة بالفيروس.

وعرض الرئيس الأمريكي، الاثنين، تقديم أي مساعدة تحتاجها الصين للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال ترامب، الذي خاض حربا تجارية ضروسا مع بكين على مدى 18 شهرا، على تويتر: "على اتصال وثيق مع الصين فيما يتعلق بالفيروس".

وأضاف "أفادت تقارير بوجود عدد قليل جدا من المصابين في الولايات المتحدة، لكننا نراقب عن كثب. عرضنا على الصين ورئيسها شي جين بينج تقديم أي مساعدة ضرورية. خبراؤنا متميزون".
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