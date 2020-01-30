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أخبار العالم

170 وفاة و7736 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في أحدث حصيلة بالصين

الخميس 30/يناير/2020 - 10:03 ص
كورونا
كورونا
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أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم "الخميس"، تسجيل 170 حالة وفاة و7736 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية يوم أمس.


ومن جهتها، أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم تخصيص 3ر27 مليار يوان (حوالى 9ر3 مليار دولار) حتى الآن لدعم المعركة في جميع أنحاء البلاد ضد فيروس كورونا الجديد (2019-nCoV).


وقرر اتحاد كرة القدم الصيني تعليق موعد انطلاق موسم 2020 لكرة القدم – الذي كان مقرر في 22 فبراير - على كافة المستويات، في إطار جهود مكافحة تفشي وانتشار فيروس "كورونا الجديد".


كما استعادت شنغهاي طاقتها الإنتاجية المحلية من أقنعة الوجه إلى مليون وحدة في اليوم للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد (2019-nCoV).


وكانت شنغهاي سجلت 96 حالة من حالات الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، بما في ذلك وفاة واحدة وخمس حالات شفاء وثلاث حالات حرجة حتى أمس الأربعاء.
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