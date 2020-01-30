محافظ الشرقية يتفقد عددًا من الأماكن الحيوية بـ الزقازيق

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقة اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات بمتابعة أعمال تطوير طريق كورنيش بحر مويس أمام جامعة الزقازيق وصولًا لكوبري الإسكان شاملة.





وذلك تنفيذ أعمال تدبيش وإقامة حائط خرساني بطول 80 سم وعرض 20 سم، لتوسعة عرض الطريق وإقامة مساحات خضراء لخلق متنفس للمواطنين مع طلاء الأعمدة والبلدورات والتشجير و أعمال النظافة، مشيرًا إلى أنه جار استكمال أعمال تطوير طريق كورنيش بحر مويس أمام المحافظة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.





شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وإقامة الممشى للمواطنين بطول بحر مويس والذي يقام علي مراحل متعاقبة حتى يشعر المواطن بأن هناك تغييرًا في الشارع للأفضل، مؤكدًا أنه جار تنفيذ خطة أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين العامة لإظهار الطابع الجمالي والحضاري للمدن والأحياء والشوارع بمراكز ومدن المحافظة.





كما قام المحافظ بتفقد منطقة علاء الدين بمدينة الزقازيق موجها بعمل حارتين جديدتين بالمنطقة، مؤكدًا علي رئيس مركز الزقازيق بتوفير أماكن بديلة لنقل الأكشاك ومنافذ بيع السلع بالمنطقة لتوسعة الطريق وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتوفير عبور آمن للمواطنين.





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وأكد محافظ الشرقية علي رئيس مركز الزقازيق بالاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ومتابعة أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة وكذلك عمل حملات مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية بالمدينة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وتطبيق القانون علي المخالفين.





كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة الزقازيق تفقد أعمال تطوير وتجميل شارع المبرة المؤدي لمنطقة فيلل الجامعة استكمالا لتنفيذ خطة تطوير وتجميل المحافظة لإعادة الطابع الحضاري المميز لها، مشددًا علي رئيس حي ثان بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال للانتهاء منها طبقا للتوقيت المحدد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.