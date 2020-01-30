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رياضة

خطة الهلال السوداني أمام الأهلي بـ دوري أبطال إفريقيا

الخميس 30/يناير/2020 - 01:03 م
الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني
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محمد السعيد
استقر الفاتح النقر، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، على خطة فريقه أمام الأهلي، في المباراة المقرر لها، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة " كفر ووتر" السودانية، أن الفاتح النقر، أنهى كافة الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي، حيث من المتوقع أن يدفع بثلاثة مهاجمين خلال اللقاء.

ويكفي الأهلي التعادل، بأي نتيجة أمام الهلال، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بدوري الأبطال.

وكان الأهلي تفوق على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ 10 نقاط، ويحل النجم الساحلي  ثانيا بـ 9 نقاط، بفارق الأهداف عن  الهلال صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.
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