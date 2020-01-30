الخطيب يترأس البعثة.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

أعلن السويسري رينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق المتوجه إلي السودان استعدادًأ لمواجهة الهلال بعد غد السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:حراسة المرمي: شريف اكرامي – علي لطفي – محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة – أيمن أشرف – ياسر ابراهيم – محمود متولي – محمد هاني – علي معلول – أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – حسين الشحات – محمود كهربا – جيرالدو – محمد مجدي أفشة- أليو ديانج-وليد سليمان

خط الهجوم: جونيور أجاي – أليو بادجي – مروان محسن





ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي، ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.



