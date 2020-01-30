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اقتصاد

مؤشر ستاندر آند بورز يتراجع بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة

الخميس 30/يناير/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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وكالات
سجل مؤشر "ستاندر آند بورز 500 تراجعا طفيفا في تداولات أمس الأربعاء في أعقاب نشر بنك الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي بيان بسياسته النقدية.

وبسبب هذا فتر الانتعاش المبكر لأسهم شركات "آبل" و"بيونج" و"جنرال موتورز" بفعل نتائجها الفصلية.

تثبيت الفائدة

وفي بداية التعاملات، أظهرت الأسهم ردة فعل ضعيفة على بيان سياسات بنك الاحتياطى الفيدرالي لكن نزيف خسائرها استمر في أعقاب المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس إدارة البنك جيرمي باول.

وقرر البنك تثبيت أسعار الفائدة كما هو متوقع، وامتنع مقابل هذا عن إصدار توصية جديدة بشأن ميزانيته العمومية.

 
لكن "باول" قال إن انعدام اليقين بشأن تقديرات الأداء المستقبلي لا يزال حاضرا تحت ضغط من تفشي فيروس كورونا في الصين.

ووافق واضعو السياسات على تثبيت مستهدف سعر الفائدة عند المستوى الحالي الذي يتراوح من 1.50% إلى 1.75%.

وكان البنك قد اتخاذ قرارا في أكتوبر الماضي بخفض الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019.

وارتفعت أسهم شركة “أبل” بنسبة 2.09% بعد أن أوردت الشركة المصنعة لتليفونات “آي فون” المحمولة أمس الأول أرباحا تتخطى تقديرات المحللين خلال الربع السنوي الذي يتزامن مع العطلات التي ينتعش فيها التسوق، وذلك برغم بدء تعرض مبيعات الشركة للمزيد من الانتكاسات جراء تفشي فيروس كورونا في الصين.

وارتفع سهم شركة "بيونج" بنسبة 1.72% بعد أن توقعت الشركة بلوغ تكاليفها 19 مليار دولار بفعل صدور حظر تحليق طائراتها طراز "ماكس 737".
 
وتقل هذه التقديرات عما توقعه الكثير من المحللين مما ساهم في تقليص خسائرها الناشئة عن صدور تقريرها حول أول خسارة سنوية لها منذ عام 1997.

وحذر الكثير من الشركات من انتكاس عملياتها بفعل تفشي فيروس كورونا، وحذر خبير اقتصادي تابع للحكومة الصينية من هبوط النمو الاقتصادي الصيني إلى 5% أو أقل.

وقال إلين هازل مدير المحافظ لدى شركة اف.ال بوتنام لإدارة الأصول بولاية ماستشوستس الأمريكية:” لا يعنيني تقليص التأثير البشري للفيروس لكن الشئ الأهم بالنسبة لي انتعاش السوق بقوة خلال الأسابيع 2-1/2 من يناير بعد أداء قوي جدا جدا خلال 2019.

وتابع: "لا يعنيني أيضا عدم صدور أية استجابة من قبل السوق ردا على تفشي الفيروس" ويبدو أن السوق قد تفوق على نفسه.
 
وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحوالى 11.6 نقطة أو بنسبة 0.04% ليصل إلى 28,734.45 نقطة.


وهبط مؤشر ستاندر آند بورز 500 بحوالى 2.84 نقطة أو بنسبة 0.09% ليصل إلى 3,273.4 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 5.48 نقطة أو بنسبة 0.06% إلى 9,275.16 نقطة.

وبينما يتوالي إصدار الشركات لتقارير أرباحها، يتوقع محللون أن تطرأ تغيرات طفيفة على أرباح الشركات المدرجة في مؤشر ستاندر آند بورز 500 في الربع الأخير من 2019.

وتسجل الشركات بذلك تحسنا مقارنة بهبوط أرباحها بنسبة 0.6% مطلع موسم إصدار تقارير الأرباح، حسب بيانات شركة “ريفنتف”.

وقفزت أسهم شركة جنرال إليكتريك بنسبة 10.32% بعد أن قررت الشركة عملاق الصناعة تحديد مستهدف نقدي أعلى لعام 2020.

وهبطت أسهم شركة “ستاربكس” بنسبة 2.12% بعد صدور تحذيرات بتعرضها لأزمة مالية.

وفي هذه الأثناء قررت الشركة إغلاق آلاف المطاعم وتعديل ساعات العمل في الصين.
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