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محافظات

ختام مبادرة "شباب الوادي معاكي يا بلادي" في الوادي الجديد

الخميس 30/يناير/2020 - 05:41 م
ختام مبادرة شباب
ختام مبادرة "شباب الوادي معاكي يا بلادي" في الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

اختتمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، بإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين الحزب بالمحافظة المرحلة الثالثة من مبادرة " شباب الوادي معاكي يا بلادي" بمركز الداخلة.


أكد محمد علي عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادي الجديد، أنه جري ختام المرحلة الثالثة من المبادرة والتي تتضمن 3 محاور هي تأهيل الشباب للقيادة، وتجهيز شباب المركز وقرا للالتحاق بالبرنامج الرئاسي للقيادات الـPLP ومنح المشتركين بالمبادرة دبلومة تدريب مجانية وشهادة معتمدة تفيد اجتيازه التدريب والتأهيل.

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أضاف محمد، أن المبادرة تنفذ بالتعاون مع منتدى الحوار الوطني للشباب، ويحاضر بها الدكتور فتحي محمد عطية، رئيس منتدي الحوار الوطني والمدرب الوطني للمهارات الشخصية القيادية، وبتنسيق هالة فؤاد، منسق المبادرة بالمحافظة، ومنسق عام حقوق المرأة بالوادي الجديد.


ولفت الي، أن المبادرة تأتي في إطار تفعيل دور الحزب المجتمعي لتأهيل ودعم الشباب في الوصول للمناصب القيادية، وتأهيلهم بشكل سياسي وقيادي ودعمهم في كافة المجالات، تمشيًا مع استراتيجية بناء الإنسان المصري لرؤية مصر 2030.


وكانت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادي الجديد، نفذت في شهر ديسمبر المرحلة الأولي من مبادرة " شباب الوادي معاكي يا بلادي" لتأهيل الشباب.

ختام مبادرة "شباب الوادي معاكي يا بلادي" في الوادي الجديد
ختام مبادرة "شباب الوادي معاكي يا بلادي" في الوادي الجديد
ختام مبادرة "شباب الوادي معاكي يا بلادي" في الوادي الجديد
ختام مبادرة "شباب الوادي معاكي يا بلادي" في الوادي الجديد
ختام مبادرة "شباب الوادي معاكي يا بلادي" في الوادي الجديد
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