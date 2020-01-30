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حوادث

مصرع عنصرين إجراميين خطيرين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط .. صور

الخميس 30/يناير/2020 - 06:18 م
مصرع عنصرين اجراميين
مصرع عنصرين اجراميين خطيرين فى تبادل اطلاق النار
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مصطفى الرماح
لقى إثنان من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهما خلال مواجهة وتبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بأسيوط .

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط تواجد العنصرين شديدى الخطورة عاطل - هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011 أثناء قضاء عقوبة السجن المشدد لمدة 15 سنة فى قضية (قتل عمد)، وسبق إتهامه فى عدد (5) قضايا ما بين (قتل،  سرقة بالإكراه، سلاح)، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية (سرقة بالإكراه وقطع طريق)، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى (خطف مواطن، سرقة بالإكراه وسطو مسلح) وعاطل - سبق إتهامه فى (8) قضايا ما بين (خطف، سرقة بالإكراه، سرقة) ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد (3) أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا (خطف مواطن، سرقة وسلاح، سرقة تيار كهربائى) بلغت مدة العقوبة الصادرة ضده فيها بالسجن 13 سنة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى (خطف مواطن، سرقة بالإكراه وسطو مسلح) .. مُقيمين بالحوطا الشرقية دائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط على الجزر النيلية الكائنة بالناحية الغربية من نهر النيل وقرية جزيرة الحواتكة بدائرة مركز منفلوط بنطاق أمن أسيوط .


 وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم إستهداف أماكن إختبائهما بحملة أمنية مُكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزى .


 وعقب الوصول للمكان وإستشعار العنصرين المذكورين بالقوات بادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية  تجاهها ، وعلى الفور بادلتهما القوات بالمثل حتى تم السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران ، وأسفر التعامل عن مصرع المتهمين ، وعُثر بجوار جثتيهما على ( عدد 2 بندقية آلية ، عدد 5 خزن ، عدد 60 طلقة نارية من ذات العيار ) .


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين ، خاصة فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية .

مصرع عنصرين إجراميين خطيرين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط .. صور
مصرع عنصرين إجراميين خطيرين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط .. صور
مصرع عنصرين إجراميين خطيرين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط .. صور
مصرع عنصرين إجراميين خطيرين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط .. صور
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