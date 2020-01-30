شاهد.. تطوير منظومة العمل بقطاع الأحوال المدنية..إنشاء 29 وحدة سجل مدني وتطوير شامل لـ80 مقرًا

قام قطاع الاحوال المدنية بإنشاء 29 وحدة سجل مدني جديدة ، مع تطوير شامل لعدد 80 مقرًا للأحوال المدنية من حيث الإنشاءات والأجهزة وأماكن الإنتظار كمرحلة أولى وذلك بهدف الإرتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع الأحوال المدنية بما يتواكب مع التحول الرقمى للدولة.





كما جاء إنشاء موقع جديد للأحوال المدنية بميناء القاهرة الجوى للتيسير على المواطنين المترددين على الميناء العائدين من الخارج – المغادرين للبلاد) والعاملين بالمطار الحصول على كافة مُصدرات قطاع الأحوال المدنية من شهادات (الميلاد – الوفاة – الزواج – الطلاق – القيد العائلى، فضلًا عن دخول منظومة جديدة من الماكينات الخدمة تتيح الإستخراج الفورى لشهادات الميلاد المميكنة كمرحلة أولى عقب التأكد من شخصية المواطن ، وذلك من خلال إدخال بيانات المتقدم (الرقم القومى - رقم المصنع الموجود على جسم بطاقة الرقم القومى أسفل الصورة - إسم الأم كما ورد بشهادة الميلاد) بالإضافة إلى سداد مبلغ (50 جنيه) قيمة الرسوم يتم سدادها نقديًا بالماكينة,وتعمل على مدار اليوم وموجودة بمقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية،وبمطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة،على أن يتم تعميمها تباعًا على مستوى الجمهورية.





كما يضم قطاع الأحوال المدنية قسمًا لترجمة جميع مصدرات القطاع لإحدى عشر لغة،وهى مصدرات مميكنة معتمدة لدى وزارة الخارجية وقنصليتها بالخارج وجميع السفارات داخل البلاد.