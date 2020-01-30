4 شركات حكومية في 6 أشهر.. القابضة للأدوية تتحول للأرباح.. وزيادة خسائر مصر للألومنيوم

ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لاعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2018 /2019.





واستعرض الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة حول عن نشاط ونتائج أعمال الشركة القابضة والشركات التابعة لها خلال العام 2018/2019، حيث أظهرت القوائم المالية المجمعة تحسنًا كبيرًا في الأداء حيث ارتفعت الإيرادات إلى 15.7 مليار جنيه بمعدل نمو 34.5%، فضلا عن التحول من صافي خسارة 112 مليون جنيه في 2017/2018 إلى صافي ربح هذا العام 360.9 مليون جنيه بمعدل نمو 422%.





أما مؤشرات الشركة القابضة كوحدة اقتصادية مستقلة خلال العام المالي 2018 /2019، فقد حققت إجمالي إيرادات 319 مليون جنيه بمعدل نمو 29% وصافي ربح 140 مليون جنيه بمعدل نمو 63% مقارنة لعام 2017 /2018.





وبالنسبة لنتائج أعمال الشركات التابعة، فقد بلغ إجمالي إيرادات النشاط 16.9 مليار جنيه بمعدل نمو 31.9%، وصافي ربح 383 مليون جنيه مقابل خسارة إجمالية 128 مليون جنيه في 2017 /2018.





الشركة العربية للأدوية

كشفت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للادوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مضاعفة صافي أرباحها بعد الضريبة (بنسبة 104 %) على أساس سنوي.





وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الخميس، إنها سجلت صافي ربح بلغ 45.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2019، مقابل 22.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وأضافت أن صافي مبيعات الشركة ارتفعت خلال الفترة لتسجل 271.8 مليون جنيه، مقابل 214.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





شركة مصر الجديدة للإسكان

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن تضاعف أرباحها بنسبة 623 بالمائة خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020، على أساس سنوي.





وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، إنها حققت أرباحًا بلغت 351.34 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 48.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





تابعت "ارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 732.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 383.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي".





وأوضحت الشركة، أن ارتفاع أرباحها بسبب بيع قطعة أرض لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بمبلغ 481 مليون جنيه.





وقد حققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، أرباحًا بلغت 29.39 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ، مقابل أرباح بلغت 8.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول إلى 248 مليون جنيه مقابل 193.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





شركة مصر للألومنيوم

كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم،التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن تحول الشركة للخسائر خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020.





وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها حققت صافي خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 758.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





وأرجعت مصر للامنيوم تحولها للخسارة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وانخفاض السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن.





تابعت" التحول للخسارة إلى انخفاض سعر صرف الدولار، واستغناء الشركة من نسبة كبيرة من استثماراتها المالية للوفاء بالتزاماتها المالية، ما أدى إلى انخفاض العائد من هذه الاستثمارات".





وتراجعت إيرادات الشركة إلى 3.58 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 7 مليارات جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي 2018-2019.





وتحولت الشركة إلى الخسائر خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.





وحققت الشركة خلال 2018-2019 صافي ربح بلغ 570.93 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019، مقابل 2.71 مليار جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق (2017-2018).



