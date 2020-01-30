فخر الدين بن يوسف يفتتح أهدافه مع الإسماعيلي فى الدوري المصري

سجل التونسي الدولي فخر الدين بن يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أول أهدافه مع الدراويش أمام الإنتاج الحربي في الدقيقة 69 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد الاسماعيلية ، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز .





وشارك فخر الدين بن يوسف مع الدراويش أمام الاتحاد السكندري فى البطولة العربية ، دون أن يسجل اهداف ليفتتح اهدافه مع الفريق الاسمعلاوي امام الانتاج الحربي فى الدوري .





واقتنص الإسماعيلي فوزا مثيرا على ضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدفين بفضل هدف بن يوسف الثالث فى المباراة للدراويش .

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 21 فى المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الممتاز ، بينما تجمد رصيد الانتاج الحربي عن النقطة 21 فى المركز السابع بفارق المواجهات المباشرة.



