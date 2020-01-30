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رياضة

الزمالك يرسل قائمة مباراة السوبر الإفريقي لـ الكاف

الخميس 30/يناير/2020 - 07:07 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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ملك موسي
أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، قائمة مباراة السوبر الإفريقي اليوم الخميس، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رغم رفضه خوض المباراة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان "الكاف"، أعلن إقامة مباراة السوبر يوم 14 فبراير المقبل بقطر الذي يجمع بين الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفيدرالية.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان موقفه النهائي بشأن مباراة السوبر.

يذكر أن الرجاء المغربي هو حامل لقب السوبر الإفريقي بعد فوزه بنتيجة (2-1)، على الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت بالدوحة.

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