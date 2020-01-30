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أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة غدا

الخميس 30/يناير/2020 - 07:53 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة يوم غد الجمعة، للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي "الطارئ" لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية بعد غد السبت.

وأوضح السفير اللوح أن وزراء الخارجية سيستمعون من أبومازن للموقف الفلسطيني حول الخطة الأمريكية للسلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي، وبحث سبل مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. 

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن السفير اللوح قوله إن انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الطارئ يأتي في وقت بالغ الأهمية يتطلب موقفا عربيا موحدا للرد على الخطة الأمريكية للسلام ووضع الآليات التنفيذية المناسبة لتطبيق قرارات المجالس العربية وأهمها ما ورد في مبادرة السلام العربية بكافة بنودها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية.
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