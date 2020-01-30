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أخبار البلد

وزيرة التضامن تشهد حفل ختام دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص

الخميس 30/يناير/2020 - 09:57 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مساء اليوم الخميس، حفل ختام أول ألعاب إفريقية للأوليمبياد الخاص، والتي أقيمت في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص والفنان الكبير حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي.


وقدمت القباج الشكر إلى رئيس الجمهورية على إتاحة هذه الفرصة لأبناء القارة الإفريقية من ذوي الإعاقة، كما قدمت الشكر إلى الأبناء المشاركين في الدورة على ما حققوه من تنافس ونجاح في نهاية البطولة، وأضافت للمشاركين: "يجب أن تكونوا فخورين بأنفسكم على ما حققتم من نجاحات ونخن فخورون بكم".


وقدمت القباج في كلمتها الشكر إلى جمعية الهلال الأحمر المصري على مساهمتها في إنجاح البطولة، مشيرة إلى أن جمعية الهلال الأحمر المصري ساهمت بـ ١٠٠ متطوع كانوا يقدمون خدمات  الإسعافات الأولية والدعم الصحي والرعاية لكل المصابين خلال الفعاليات.


أقيم حفل الختام بدار القوات الجوية بمشاركة جميع الوفود المشاركة في البطولة وعددهم ٨٠٠ رياضي يمثلون ٤٢ دولة من القارة الإفريقية، وعرضت اللجنة المنظمة فيديو عن ملخص الدورة، وكلمات لبعض المشاركين، كما اعتلى المنصة ٣ من الشباب المتطوعين متحدثين عن سعادتهم بنجاح هذه التجربة، كما شهد الحفل كلمات من الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس أيمن عبد الوهاب وكلمة الرئيس الإقليمي للأولمبياد لإفريقيا تشارلز نيامبي.
              

وشهد الحفل تكريم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومنحها الميدالية الذهبية، فيما تشاركت مع الدكتور أشرف صبحي في إعلان ختام دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص.
وزيرة التضامن تشهد حفل ختام دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص
وزيرة التضامن تشهد حفل ختام دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص
وزيرة التضامن تشهد حفل ختام دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص
وزيرة التضامن تشهد حفل ختام دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص
وزيرة التضامن تشهد حفل ختام دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص
وزيرة التضامن تشهد حفل ختام دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص
وزيرة التضامن تشهد حفل ختام دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص
وزيرة التضامن تشهد حفل ختام دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص
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