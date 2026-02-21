قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياما ضربت مخرجين.. رامز جلال يسخر من غادة عبد الرازق
رامز جلال: منه لله محمد سامي هو اللي كسر كبرياء غادة عبد الرازق
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دبلوماسي إيراني يؤكد رفض إخراج المواد النووية من البلاد تحت أي صيغة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية، نقلا عن دبلوماسي إيراني مطلع على مسار المفاوضات، أن بقاء المواد النووية داخل الأراضي الإيرانية يعد من "القضايا الرئيسية" التي تتمسك بها طهران، مؤكدا رفض بلاده إخراج هذه المواد إلى خارج البلاد تحت أي صيغة.

وأوضح المصدر أن مسألة "انعدام تخصيب اليورانيوم" جرى استبعادها خلال المحادثات غير المباشرة التي عقدت في جنيف، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي وافق على مناقشة موقع ومستوى وعدد أجهزة الطرد المركزي، في خطوة اعتبرت مؤشراً على تحول في طبيعة الطرح التفاوضي.

توتر عسكري متصاعد

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري لافت، بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعزيزات بحرية ضخمة في منطقة الشرق الأوسط، شملت إعادة تموضع حاملات طائرات وسفن حربية أخرى في المياه الإقليمية.

وكانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد ذكرت أن هذه التحركات أثارت مخاوف من حرب وشيكة، رغم عدم وضوح ما إذا كانت تهدف إلى الضغط على إيران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي أم تمثل تمهيداً لخيارات عسكرية أوسع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن التخطيط العسكري وصل إلى مراحل متقدمة، مع بحث خيارات تشمل استهداف أفراد، بل وحتى السعي لتغيير القيادة في طهران.

مهلة أمريكية وتحذيرات متبادلة

وكان ترامب قد منح طهران مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً للتوصل إلى اتفاق بشأن النزاع النووي، ملوحاً بـ"عواقب وخيمة" في حال عدم التوصل إلى تفاهم.

وفي تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إنه يفكر في توجيه ضربة محدودة للضغط على إيران، مضيفاً: "من الأفضل لهم أن يتفاوضوا على اتفاق عادل".

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه يتوقع إعداد مسودة مقترح مضاد خلال أيام، بعد جولة المحادثات غير المباشرة التي جرت الأسبوع الماضي. وأكد أن الجانبين توصلا إلى تفاهم حول "المبادئ التوجيهية" الرئيسية، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني قرب التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأشار عراقجي إلى أن بلاده قد تكون مستعدة لجولة جديدة من المحادثات خلال أسبوع تقريباً، موضحاً أن المقترح الإيراني يخضع حالياً لمراجعة كبار المسؤولين في طهران.

خلفية النزاع النووي

وكانت طهران قد كثفت برنامجها النووي عقب انسحاب ترامب، خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي المدعوم دولياً الذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

كما شهدت المنطقة تصعيداً عسكرياً في يونيو الماضي، حين خاضت إسرائيل حرباً استمرت 12 يوماً ضد إيران، بدعم أمريكي، وسط شكوك حول تأثير تلك الحملة على القدرات النووية طويلة الأمد لطهران.

جدل حول أرقام الضحايا

وفي سياق متصل، أثار ترامب جدلاً بتصريحات حول أعداد القتلى في الاحتجاجات داخل إيران، متحدثاً عن مقتل 32 ألف شخص خلال فترة قصيرة، وهي أرقام لم يتسن التحقق منها.

في المقابل، قالت منظمة هرانا الحقوقية إنها تحققت من 7114 حالة وفاة، مع وجود 11700 حالة قيد المراجعة، بينما أعلن عراقجي أن الحكومة الإيرانية نشرت "قائمة شاملة" تضم 3117 قتيلاً، واصفاً الاضطرابات بأنها "عملية إرهابية حديثة".

خلاف جوهري حول التخصيب

وخلال محادثات جنيف، أكد عراقجي أن الولايات المتحدة لم تسعَ إلى وقف كامل لتخصيب اليورانيوم، كما لم تعرض إيران تعليق عمليات التخصيب.

غير أن مسؤولاً في البيت الأبيض قال رداً على هذه التصريحات إن الرئيس الأمريكي أوضح أن إيران "لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية أو القدرة على صنعها، وأنها لا تستطيع تخصيب اليورانيوم"، ما يعكس استمرار الفجوة بين الجانبين بشأن النقطة الأكثر حساسية في الملف النووي.

وتبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت المسارات الدبلوماسية ستنجح في احتواء التصعيد، أم أن المنطقة ستتجه نحو مواجهة مفتوحة تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

دبلوماسي إيراني المواد النووية إيران تخصيب اليورانيوم أجهزة الطرد المركزي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

غادة عبد الرازق

خست وبقت مفيش.. رامز جلال: غادة عبد الرازق عايشة على البسكوت

حسن عبد الحميد

القوة والصبر لمواجهة الصعاب.. أستاذ تفسير: من يستبشر بالخير يبشره الله بنعم وفضل عظيم

أبو اليزيد سلامة

تدبر المعاني.. مدير شؤون القرآن بالأزهر: القرآن الكريم يعزز قيم الترابط والاتحاد بين المسلمين

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد