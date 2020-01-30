7 محددات وضعتها منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا.. فيديو

قال تادروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد سبب لاتخاذ تدابير قد تؤثر على السفر عبر العالم وتؤثر على التجارة.





وأضاف في كلمته في مؤتمر صحفي للحديث عن آخر تطورات فيروس كورونا والذي عرض تفاصيله قناة " العربية": " منظمة الصحة العالمية لا توصي بالحد من العمل التجاري وحركة الأفراد".





وحدد 7 محددات لمواجهة فيروس كورونا نستعرضها فيما يلي:

- منظمة الصحة العالمية مستعدة لتقديم المشورة لأي دولة لاتخاذ التدابير لمواجهة كورونا.

- يجب أن ندعم البلدان ذات النظم الصحية الضعيفة.

- تسريع تطوير اللقاحات والتشخيص لـ كورونا.

- يجب ان نتصدى انتشار الإشاعات الانباء المغلوطة.

- يجب تحديد الخطط والمواد الضرورية لتحديد وعزل وتوفير العلاج ومنع نقل العدوى .

- تبادل البيانات والمعارف مع منظمة الصحة العالمية .

- السبيل الوحيد لهزيمة تفشي المرض تكمن في عمل البلدان بروح التضامن والتعاون، ونحن في مركب واحد ولايمكن أن نوقف المرض إلا بالتعاون وحان الوقت للتأكيد على الحقائق وليس المخاوف، وهذا وقت العلم وليس الإشاعات.