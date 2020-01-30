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السفارة الصينية: ارتفاع ضحايا كورونا.. والفيروس أخطر من سارس

الخميس 30/يناير/2020 - 10:40 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال المتحدث باسم السفارة الصينية في القاهرة، جاو جي شيان، إن هناك زيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 170 شخصا؛ موضحا أن كورونا مختلف عن فيروس سارس الذي انتشر في 2002.  

وأضاف خلال برنامج «مساء دي إم سي»، تقديم «رامى رضوان»، أن كورونا ينتقل بشكل سريع، مما يجعل الأطباء الصينيون يعكفون على دراسة المرض، منوها أن هناك تواصل الجانب الصيني مع منظمة الصحة العالمية وروسيا للوصول الى مصل للمرض.

وأشار شيان، إلى أن الصين تتعامل مع الفيروس بشفافية ووضوح ويتم الإعلان عن الوفيات والمصابين للعالم، قائلا إنه ليس لديه خطة للعودة إلى الصين في الوقت الحالي.

وتابع شيان، أنه على مدار التاريخ، تعرضت الصين للعديد من الازمات، ولم تؤثر عليها وهذا ما سيحدث من كورونا.
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