بعد شائعة زواجها من أحمد السعدني.. ندى موسى تظهر بدون ماكياج

نشرت الفنانة ندى موسى، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بدون مساحيق ماكياج، وعلقت قائلة: "الطفوله البريئه".





وأثارت ندى موسى الجدل بين متابعيها لظهورها بدون ماكياج، لاسيما أن جمالها لم يتأثر، وبدت طبيعية وتلقائية في الصورة التي انتشرت بشكل مكثف.





كانت شائعات قد انتشرت في شهر ديسمبر الماضي، حول زواج ندى موسى من الفنان أحمد السعدني، بسبب صورتهما معًا في مسلسل «شبر مية» المعروض حاليًا.



ورغم من تكذيب الشائعات، إلا أن عددا من النشطاء روج لها مجددًا، بعدما تم إعادة نشر صور أحمد السعدني، وندى موسى بزي الزفاف ضمن أحداث مسلسلهما «شبر مية»، مرددين عبارات التهاني لهما والمباركة بالزواج المزعوم.

يأتي ذلك بعدما نفت ندى موسى شائعة زواجها من أحمد السعدنى، مؤكدة أن كل ما يتردد غير صحيح ومجرد شائعة وما يتم تداوله صورة من عمل درامي بعنوان "شبر مية".

وقالت ندى موسى فى تصريحات صحفية "لا أحب الحديث عن حياتى الشخصية وأتمنى أن يقيمني الناس فقط من خلال أعمالي التى أقدمها".

وتداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، لاسيما انستجرام، صورة للفنان أحمد السعدني، ظهر فيها بصحبة الفنانة ندى موسى، وهما يرتديان زي الزفاف، مرددين شائعات حول زواجهما، بعد أشهر من وفاة مُطلقة «السعدني» أمل سليمان.

مسلسل «شبر مية»، تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

مسلسل «شبر مية»، بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة.







