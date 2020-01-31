فوائد عديدة.. ماذا يحدث عند تناول الحرنكش يوميا

أثبتت دراسة علمية أن تناول 9 جرامات يوميًا من الحرنكش، يمكن أن يقي من ارتفاع الكوليسترول في الدم، ومن ارتفاع الضغط ويحافظ على انزيمات الكبد.

الحمل





يحتوى الحرنكش على الحديد الذى يعتبر ضروريا لصحة الأم والطفل، خاصة فى فترة الحمل، الأمر الذى يتطلب تناول الحديد بكمية يومية تبلغ حوالي 27 ملجرام، الأمر الذى يقوى المناعة عند الإنسان ويساعد فى الحماية من الأمراض.





الخرف





يحتوي الحرنكش على كمية مناسبة من مضادات الأكسدة مثل فيتامين C الذي يعمل على إزالة تراكم البلاك ويكافح ضد الجذور الحرة، الذى يساعد في القضاء على الإجهاد التأكسدي، وتجنب وعلاج الأمراض المعرفية مثل الخرف ومرض الزهايمر.





علاج التهاب الحنجرة والانفلونزا





يستخدم الحرنكش فى علاج التهاب الحنجرة والانفلونزا، وذلك من خلال استخدام اوراقه فى كوب من الماء المغلي وشربه ثلاث مرات يوميًا .





الوقاية من تليف الكلى والكبد





أشارت العديد من الدراسات العلمية إلى أن تناول الحرنكش يساعد فى الوقاية من التليف الكبد والكلى





الوقاية من السرطان





أشارت بعض الأبحاث العلمية إلى أن مستخلصات فيزاليان التى يحتوى عليها الحرنكش لها إيثانول مسؤول عن الوقاية من بعض الأمراض مثل الروماتيزم والتهاب الكبد والسرطان والربو والتهاب الجلد.





تقوية الجهاز المناعى





يحتوى الحرنكش على فيتامين C الذى يساعد فى تحسين جهاز المناعة، والوقاية من الانفلونزا والأمراض المعدية.





الحد من ارتفاع ضغط الدم





يعتبر الحرنكش مضادا للالتهابات، حيث يساعد على تقليل التهاب الأوعية الدموية الذى بدوره يقلل من ارتفاع ضغط الدم.





التئام الجروح





يحتوي الحرنكش على فيتامين C وخصائص المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة، التى تؤثر على إنتاج الكولاجين بالجلد، مما يساعد فى إلتئام الجروح ونضارة البشرة.





انخفاض ضغط الدم



