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رياضة

فخر الدين بن يوسف: لاعبو الإسماعيلي مثل عائلتي ومهمتي تسجيل الأهداف

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
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نور عادل
أبدى التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم فريق الإسماعيلي سعادته بالمساهمة فى قيادة فريقه للفوز 3 / 2 على ضيفه الإنتاج الحربى امس الخميس في المرحلة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري.

وسجل بن يوسف هدف الانتصار للإسماعيلي بعد تمريرة بينية متقنة من العراقي همام طارق تسلمها محمد الشامى الذى أرسل الكرة للوافد الجديد ليودعها فى الشباك.

وقال في تصريحات عقب المباراة "هذا الهدف يمثل دافعا كبيرا لى لتحقيق الإضافة الفنية للفريق".

وأضاف "جميع اللاعبين رحبوا بى منذ انضمامى وأصبحوا مثل عائلتى، لذلك أنا سعيد للغاية بالتواجد ضمن النادى الإسماعيلى".

وقال: "مهمتى الأساسية تتمثل فى تسجيل الأهداف وأود أن اشكر الجماهير التى أرى حجم مساندتها لى بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى".

ورفع الإسماعيلي رصيده بهذا الفوز إلى 21 نقطة في المركز السادس، بفارق المواجهات المباشرة أمام الإنتاج، صاحب المركز السابع، المتساوي معه في نفس الرصيد.
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