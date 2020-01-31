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رياضة

شاهد.. لقطة مثيرة لـ أزارو في أول مشاركة له بالدوري السعودي

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
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نور عادل
اثار المهاجم المغربي وليد ازارو، مهاجم النادي الأهلي المعار الي الاتفاق السعودي، الجدل في اول مشاركه له بالدوري السعودي.

وشارك وليد ازارو في اولى مبارياته الرسمية مع فريق الاتفاق امس والتي شهدت فوز الاتفاق على الوحدة السعودي بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد بالجولة الـ16 من دوري المحترفين.

وحصل وليد ازارو على بطاقة صفراء بداعى التمثيل بعد سقوطه داخل منطقة جزاء الوحدة.

جاء ذلك، عند الدقيقة 88 من عمر لقاء الاتفاق والوحدة، في الظهور الأول لـ «أزارو» مع فريقه الجديد، في المباراة التي انتهت بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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