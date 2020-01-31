شاهد.. لقطة مثيرة لـ أزارو في أول مشاركة له بالدوري السعودي

اثار المهاجم المغربي وليد ازارو، مهاجم النادي الأهلي المعار الي الاتفاق السعودي، الجدل في اول مشاركه له بالدوري السعودي.





وشارك وليد ازارو في اولى مبارياته الرسمية مع فريق الاتفاق امس والتي شهدت فوز الاتفاق على الوحدة السعودي بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد بالجولة الـ16 من دوري المحترفين.





وحصل وليد ازارو على بطاقة صفراء بداعى التمثيل بعد سقوطه داخل منطقة جزاء الوحدة.



