رسالة للخطيب واستقبال دبلوماسي.. لقطات من الساعات الأولى للأهلي في السودان

وصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الي السودان مساء امس الخميس وذلك تمهيدا لمواجهته المرتقبة مع نادي الهلال السوداني.





ويواجه النادي الأهلي منافسه الهلال السوداني يوم الغد السبت باستاد الجوهرة الزرقاء في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.





وشهدت الساعات الاولى للنادي الأهلي في السودان عددا من اللقطات ابرزها :









*رسالة من الهلال لـ بيبو :





نشر الحساب الرسمي لفريق الهلال السوداني صور استقبال بعثة النادي الأهلي وكان من ضمنها صورة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في السودان.





وكتب حساب الهلال السوداني عبر تويتر :" يبدو ان احد اساطير الكرة الافريقية قد وصل للتو" مضيفًا:" مرحبا بك بيبو في بلدكم الثاني".









*مؤازرة جماهيرية:





حرصت أعداد من جماهير الأهلي في السودان على مؤازرة الفريق فور وصوله إلى مطار الخرطوم، وتدعيمه قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام الهلال.





وهتفت جماهير الأهلي في السودان لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، رئيس البعثة، والسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، واللاعبين، مطالبة الفريق بالصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.









*تأمين شامل :





حرصت قوات الشرطة والجيش السوداني على الوجود في مطار الخرطوم، لتأمين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





ورافقت قوات الشرطة والجيش السوداني حافلة فريق الأهلي من مطار الخرطوم إلى مقر إقامة البعثة في السودان.









*استقبال دبلوماسي:





حرص حسام عيسي، السفير المصري في السودان، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري علي استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار الخرطوم.







