كيف واجه لاعبو الزمالك حرب البعوض في أنجولا.. تعرف على الطريقة

‏قام محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باستخدام «رش طبي» على أجسام اللاعبين، لحمايتهم من لدغات البعوض خلال مران الفريق بانجولا استعدادا لمواجهة فريق اول اغسطس.





وأحضر طبيب الزمالك كميات كبيرة من العصائر خلال المران، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وحرارة الجو، لتعويض الطاقة المبذولة.





ومن المقرر أن يعقد الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني لنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة والنصف ظهر الجمعة بملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية تحضره وسائل الإعلام المختلفة ومندوب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وذلك للتحدث عن استعدادات الزمالك للقاء أول أغسطس الأنجولي.





ويلتقي الزمالك مع بطل أنجولا فى الثالثة عصر السبت المقبل بالجولة السادسة، والأخيرة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



