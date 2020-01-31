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أخبار العالم

أضخم طائرة ركاب بالعالم تجلي مواطني الاتحاد الأوروبي عن الصين

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:25 ص
الطائرة إيرباص إيه
الطائرة إيرباص إيه 380
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أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الاتحاد الأوروبي بادر إلى إجلاء مئات مواطنيها عن الصين من الراغبين في مغادرتها بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد القاتل.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن طائرة ركاب من طراز "إيرباص إيه-380" - المعروفة بكونها طائرة الركاب الأضخم في العالم - أقلعت اليوم من مطار بيجا العسكري قرب العاصمة البرتغالية لشبونة متوجهة إلى الصين، في رحلة إنسانية منسقة بين الاتحاد الأوروبي وبكين.



وأكد قبطان الطائرة أنطونيوس إفثيميو، أن الطائرة ستهبط أولا في باريس حيث ستصعد على متنها مجموعة من الأطباء، ثم ستتوجه إلى العاصمة الفيتنامية هانوي ثم إلى الصين، ومن المتوقع أن تعيد 350 أوروبيا من جنسيات مختلفة.

وصرح القبطان بأن طاقم الطائرة اتخذ "احتياطات طبية خاصة" قبل هذه الرحلة.

وكانت الولايات المتحدة واليابان قد نفذتا رحلات مماثلة لإجلاء مواطنيهما من مدينة ووهان، معقل الفيروس الخطير.

وحتى الآن، سجلت في أوروبا عشر حالات إصابة بالفيروس الجديد، خمس منها في فرنسا وأربع في ألمانيا وواحدة في فنلندا.
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