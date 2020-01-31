الصين لدول العالم: لا تبالغوا في ردود فعلكم بسبب كورونا

قال مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانج جون، اليوم الجمعة، إن على دول العالم عدم المبالغة في ردود فعلها بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأوضح جون في إحاطة له خلال جلسة بمجلس الأمن: "يجب عدم المبالغة في رد الفعل على فيروس كورونا لأن ذلك سيتسبب بتبعات سلبية".





وتابع: "على دول العالم التعامل بمسئولية مع ملف فيروس كورونا".





ومنذ قليل، أعلن التلفزيون الرسمي الصيني ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن ا لفيروس إلى 212 شخصًا.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية ، حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة عدم وجود وفيات بالفيروس خارج الصين حتى الآن.



