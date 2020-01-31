أطفال بلا مأوى: 10 محافظات الأكثر تشردا للأطفال

قال أشرف عامر، مسئول الوحدات المتنقلة، بحملة أطفال بلا مأوي، إن الحملة تتم برعاية وزارة التضامن الاجتماعى بالمشاركة مع صندوق تحيا مصر.

وأضاف أشرف عامر خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن الوزارة قامت بعمل رصد على مستوى الجمهورية لرصد عدد الأطفال التى تعيش فى الشوارع، مؤكدًا أن هذه الحملة تمت فى عام 2014.

وأشار أشرف عامر إلى أن، 16 ألف طفل بلا مأوى معرضون للخطر، مضيفا أنه تم اختيار 10 محافظات الأكثر تضررًا وتم العمل عليها.

ولفت أشرف عامر إلى أن القاهرة و الجيزة و الاسكندرية و السويس و بورسعيد و المنوفية و الشرقية وبنى سويف و المنيا و أسيوط,

وأكد أشرف عامر أن مهمتهم في حملة أطفال بلا مأوى تبدأ بإقناع الطل بالذهاب معهم لدار الرعاية.