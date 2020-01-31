صباح البلد يخصص فقرة عن مبادرة وزارة التضامن لإغاثة المشردين

خصص برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعسانى، فقرة خاصة للحديث عن سيارات التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى والتى تجوب الشوارع والميادين لاغاثة المشردين والأطفال بلا مأوى.

وقالت الإعلامية هند النعسانى، إن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بتجميع الأطفال التى تعانى من عدم توافر المسكن، وتوفر لهم حياة كريمة.

وأشارت هند النعسانى، إلى أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أطلقت حملة بعنوان إحنا معاك، وتقوم الحملة بإقناع الأطفال بالذهاب معهم لتلقى العلاج والعيش فى منزل مناسب.

وتقدم هذه الوحدة الرعاية الطبية لبعض الحالات ونقلهم إلى المستشفيات إذا تطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى حماية 80% من أطفال الشوارع بتقديم خدمات الإعاشة والتأهيل لهم كما يتم دمج 60% من أطفال الشارع الموجودين مع أسرة – دور رعاية اجتماعية وعمل نظام متكامل يحقق الفعالية بالتنسيق مع خط نجدة الطفل (16000) بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

والحملة تقوم بوضع الأطفال الذين ليس لديهم أسرة في إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة للوزارة، ويتكون فريق عمل الوحدة المتنقلة من 6 أفراد مشرف واحد وخمس أشخاص يقومون بتقديم الخدمات للأطفال.