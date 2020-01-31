نادي المنيا يعلن حصيلة صفقات وإعارات الانتقالات الشتوية

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة عاطف عبدالجابر، عن إتمام التعاقد مع 3 لاعبين، والاستغناء وإعارة 7 لاعبين آخرين خلال فترة الانتقالات الشتوية.





حيث تم التعاقد مع اللاعب محمود المنشاوي ( مدافع ) لمدة عام ونصف قادما من نادي منتخب السويس، وسبق له اللعب لأندية الألومنيوم والترسانة .

كما تم التعاقد مع اللاعب أحمد أشرف مهاجم اتحاد الشرطة لمدة موسمين ونصف، ولعب أيضا عدة مواسم لأندية الشرقية للدخان والمعادي .



