نادي المنيا يعلن حصيلة صفقات وإعارات الانتقالات الشتوية

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة عاطف عبدالجابر، عن إتمام التعاقد مع 3 لاعبين، والاستغناء وإعارة 7 لاعبين آخرين خلال فترة الانتقالات الشتوية.
حيث تم التعاقد مع اللاعب محمود المنشاوي ( مدافع ) لمدة عام ونصف قادما من نادي منتخب السويس، وسبق له اللعب لأندية الألومنيوم والترسانة.
كما تم التعاقد مع اللاعب أحمد أشرف مهاجم اتحاد الشرطة لمدة موسمين ونصف، ولعب أيضا عدة مواسم لأندية الشرقية للدخان والمعادي .
ونجح في ضم اللاعب محمد علي صادق، مهاجم بني سويف في صفقة انتقال حر. كما تم بيع اللاعب عبد العزيز الشاعر لنادي الداخلية، والاستغناء عن 3 لاعبين آخرين وهم : عمرو فيرون، ومصطفى كازلوف، وحازم مصطفى. وتم كذلك إعارة 3 لاعبين حتى نهاية الموسم وهم : سايكو كونتي لنادي ديروط، والمهاجم وائل علي والمساك محمد آدم لنادي جمهورية شبين.