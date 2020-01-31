تعرّف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السودانى

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني في الرابعة عصر اليوم الجمعة في أحد الفنادق بالسودان، وذلك للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الغد.





يحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.





يشهد الاجتماع الاتفاق علي الزي الخاص بالفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب بجانب التعليمات الأمنية والتنسيقية الخاصة بالمباراة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الجوهرة في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



