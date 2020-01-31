موعد صلاة الجنازة على الصحفية رحاب بدر

تقام صلاة الجنازة على جثمان الصحفية والمنسقة الإعلامية الراحلة رحاب بدر، اليوم الجمعة، بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة.





وسيطر الغموض على وفاة الصحفية والمنسقة الإعلامية رحاب بدر، بعد العثور عليها مشنوقة داخل غرفتها، مساء أمس الخميس، ومازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة إذا كانت انتحرت أم هناك شبهة جنائية في الأمر.





بينما تستمر تحقيقات النيابة لمعرفة الملابسات الكاملة للواقعة، ومن المتوقع أن يحدد الطب الشرعي خلال الساعات القادمة حقيقة الأمر بعد إجراء الفحوصات اللازمة.





يذكر أن رحاب بدر عملت كمنسقة إعلامية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية 41 ، كما عملت كمنسقة أيضًا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.