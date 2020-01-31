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ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون بماسبيرو

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:18 م
بث مباشر.. شعائر
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون بماسبيرو
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يارا زكريا
حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية مميزة لمتابعيها لقرائها، نقدم لكم بثا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون بماسبيرو، ويلقي  خطبة الجمعة اليوم الدكتور محمد الحسيني، من علماء الأزهر الشريف.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان « علو الهمة سبيل الأمم المتحضرة »، ليتم تعميمها في جميع مساجد الوزارة.

وطالبت الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، مؤكدة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مُحذرةً من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
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