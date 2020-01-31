بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون بماسبيرو

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، نقدم لكم بثا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون بماسبيرو، ويلقي خطبة الجمعة اليوم الدكتور محمد الحسيني، من علماء الأزهر الشريف.





وحددت وزارة الأوقاف ، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان « علو الهمة سبيل الأمم المتحضرة »، ليتم تعميمها في جميع مساجد الوزارة .



