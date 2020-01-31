تجنبها فورا.. 8 أخطاء بـ كلمة المرور تسهل سرقة حسابك

كثرت خلال الآونة الأخيرة، عمليات الاختراق على شبكة الإنترنت بشكل كبير، والتي يعتمد فيها المهاجمون باستخدام تقنيات متطورة على عدة ثغرات وحيل لسرقة الحسابات، ومن أبرزها كلمات المرور والتي تعد أهم جزءا في التعامل مع الحسابات والمواقع عبر الإنترنت، وبالرغم من هذا فقد يخطئ ملايين المستخدمين عند إنشاء كلمة سر لحساباتهم، لاسيما أن العديد من الأشخاص يختار كلمات بسيطة مما تجعله أكثر عرضة للاختراق.





وإليك كيف يمكنك حماية نفسك وحساباتك من خطر الاختراق، فيما يلي نستعرض لك أكثر الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المستخدمون بشأن كلمات المرور السرية، وفقا لما ذكره موقع "Reader’s Digest".





1. اختيار كلمة مرور سهلة التخمين:

من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص بكلمات مرور، والتي تسهل عملية اختراقهم. تتضمن هذه الأخطاء استخدام كلمات مرور سهلة مثل: "أعياد الميلاد أو كلمات مرور شائعة أو أرقام متسلسلة مثل 123456 أو استخدام أسماء العلامات التجارية، لذا يجب عليك التوجه إلي الإعدادات فورًا، وتغيير كلمة المرور الخاصة بك إذا كنت تستخدم أيًا من كلمات المرور هذه.





2. لا تتضمن أرقام أو رموز:

حاول كتابة أكبر عدد من الرموز والأرقام، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأحرف التي تجعل كلمة مرورك فريدة وقوية يصعب تخمينها، ولكن يسهل عليك تذكرها، ويعد إستبدال بعض الحروف الهجائية بالرموز والأرقام فكرة جيدة، تجعل كلمة مرورك معقدة إلى حد ما ، لذا تذكر إضافة بعض من الرموز والأرقام لجعل كلمة مرورك قوية يصعب اختراقها.





3. كلمة مرور واحدة لكل المواقع:

يفضل بعض المستخدمون استخدام كلمة مرور واحدة لتسجيل الدخول إلي جميع الحسابات الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي أو حسابات البنوك، وحتى كلمة المرور الخاصة بالواي فاي، والذي يعد خطأً فادحًا يرتكبه الكثير من الأشخاص. وتعد تلك الطريقة من أهم أسباب سرقة كلمة المرور بسهولة، حيث تعطي الفرصة للمتسللين تسجيل الدخول إلى كل المواقع باستخدام نفس البريد الإلكتروني وكلمة المرور، لذا احترس من ربط جميع حساباتك بنفس كلمة المرور.





4. لا تقم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك:

يصعب على بعض المستخدمين تغيير كلمة السر خاصةً بالنسبة لاولئك الذين يمتلكون العديد من الحسابات على الإنترنت، والذي يصبح أمرًا شاقًا عند محاولة حفظ جميع كلمات المرور، فتظل نفس كلمة المرور لعدة سنوات لا تتغير، لذا اذا كنت تحتفظ بنفس الكلمة منذ إنشاء حسابك، فقط قم بتغيير كلمات المرور عند ظهور ثغرات أمنية في الخدمات المتأثرة





5. إنشاء كلمة مرور قصيرة:

ينصح خبراء التكنولوجيا المتخصصون في الحماية من عمليات سرقة كلمة المرور باختيار كلمة مرور ذات طول كبير، أن كلمة المرور القوية يجب ألا تكون قصيرة على الإطلاق، بل يجب أن تتكون من 12 إلى 14 حرفًا إن أمكن، وذلك لأن العبارات الطويلة لكلمات المرور، يجعلها صعبة التوقع والاختراق من قبل الآخرين.









6. تجاهل أخبار خرق البيانات:

عند اختراق أحد المواقع الألكترونية، يقوم المهاجمون بنشر كلمات السر المسروقة على الإنترنت، إذا تعرضت كلمة المرور الخاصة بك في خرق واحد، فسيكون كل حساب تعيد استخدامه عرضة للخطر، لذا إنشاء كلمة مرور فريدة لكل حساب تحد من تعرضك لخطر الاختراق، افترض أنك استخدمت نفس كلمة المرور لـ 20 موقعًا وانتهاك أحدها، تحتاج الآن إلى تغيير كلمة المرور وحماية 20 موقعًا بدلًا من موقع واحد.





7. اختيار كلمات المرور المستحيلة:

هناك بعض من خدمات منشئ كلمة المرور عبر الإنترنت أو منشئي كلمة المرور العشوائية دون اتصال يقومون بإنشاء سلسلة طويلة من الأحرف العشوائية التي لا يمكن حفظها، وعلى الرغم من أن كلمات المرور هذه آمنة جدًا ، إلا أنها ليست سهلة الاستخدام نظرا لصعوبة حفظها، حيث يميل الأشخاص الذين يستخدمون كلمات المرور العشوائية الطويلة هذه إلى حفظ كلمات المرور على قطعة من الورق أو ملاحظة على هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وهذا يجعل كلمات المرور عرضة للاكتشاف بواسطة شخص آخر.





8. تخزين كلمات المرور في أماكن غير آمنة:

هناك العديد من خدمات تخزين كلمات المرور الآمنة للغاية، مثل مدير كلمات جوجل Google، والمدمجه ضمن حسابه عبر الإنترنت والذي يمكن استخدامها مع متصفح كروم Chrome وتطبيقات جوجل الأخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لآبلApple، فهي تملك سلسلة مفاتيح يمكنها تخزين معلومات كلمة المرور والحساب، وهناك جهات خارجية تقدم خدمات إدارة كلمات المرور، لذا استخدم احدهم لتحمل عبء حفظ كلمة المرور بدلًا منك.