اخبار الرياضة.. وفاة رئيس نادي الجونة.. ضربة قوية للهلال السوداني.. بوادر أزمة بين محمد صلاح وكلوب

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي.









نعى نجوم الكرة المصرية، خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة والذي وافته المنية صباح اليوم إثر حادث تصادم بالعربة بالقرب من ميدان الرماية بالجيزة عن عمر يناهز 48 عاما.









تلقى فريق الهلال السوداني ضربة قوية، قبل مواجهة الأهلي، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

