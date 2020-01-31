اخبار الرياضة.. وفاة رئيس نادي الجونة.. ضربة قوية للهلال السوداني.. بوادر أزمة بين محمد صلاح وكلوب
الجمعة 31/يناير/2020 - 03:25 م
خالد بشارة وحسام غالي
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي.
نعى نجوم الكرة المصرية، خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة والذي وافته المنية صباح اليوم إثر حادث تصادم بالعربة بالقرب من ميدان الرماية بالجيزة عن عمر يناهز 48 عاما.
تلقى فريق الهلال السوداني ضربة قوية، قبل مواجهة الأهلي، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا. تلوح في الأفق بوادر أزمة بين النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب أولمبياد طوكيو 2020.
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن وفدا من القلعة البيضاء سيسافر إلى المغرب اليوم لعرض وجهة نظر الزمالك أمام المكتب التنفيذى للإتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بشأن أسباب عدم رغبة المجلس الأبيض خوض لقاء السوبر الأفريقى أمام الترجى بالعاصمة القطرية الدوحة .
استعان الجهاز الفني لفريق الهلال السوادني باثنين من اللاعبين الشباب قبل مواجهة فريق النادى الأهلي غدا السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء فى ختام جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.
جدد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيراته لجميع لاعبي الفريق والجهاز الفني والبعثة بشأن ضرورة تناول الحبوب الخاصة بالملاريا.
أسفرت قرعة دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، التي أقيمت اليوم بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن مواجهات شرسة لفريق ريال مدريد، وبرشلونة في البطولة .
أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع فرانسيسكو تريناكو الملقب بـ " كريستيانو الجديد" لاعب فريق سبورتنج براجا البرتغالي، بداية من الصيف المقبل.