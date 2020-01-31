الهلال يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا





وذكر موقع " باج نيوز" السوداني، أنه تأكد رسميا من غياب محمد دراج لاعب وسط الهلال عن مواجهة الأهلي، بسبب معاناته من إصابة في غضروف الركبة.





ويكفي الأهلي التعادل، بأي نتيجة أمام الهلال، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بدوري الأبطال.

وكان الأهلي تفوق على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ 10 نقاط، ويحل النجم الساحلي ثانيا بـ 9 نقاط، بفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

تلقى فريق الهلال السوداني ضربة قوية، قبل مواجهة الأهلي، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.